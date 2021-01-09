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  5. ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*90
Лотос-2 Casablanca
4,4
3 125 7 812 -60%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass

4,4
Этот товар смотрят 15 человек
ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95910
Этот товар смотрят 16 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 125
7 812
-60%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 125 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 955
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
Показать ещё
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Лотос-2 Italiano Vero Art Glass 200*90 ДП ПВХ Лотос-2 Milano Vero Art Glass 200*90
ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*90
ДП ПВХ Лотос-2 Dark Barnwood Art Glass 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
09 января 2021
4
Комментарий
Двери все идеально по размеру подобрали и установили. Даже уточнили в какой день, будет удобно именно мне. Поэтому оформила заказ, договорились. Дали гарантию. Недостатков никаких не нашла, качество приятно удивило, кстати, надеюсь служить мне будут долго. Работа мастеров тоже очень радует. Спасибо огромное
Вам помог этот отзыв?
К
25 мая 2020
4
Комментарий
мы начали искать такие двери, чтобы они были уже готовые по нашим размерам. Нашли ваш магазин, описали какие двери нам нужны. Нам предложили варианты, сказали, что они есть в наличии. Цена нас устроила, но хотелось посмотреть на их качество, на складе фирмы осмотрела один из вариантов, который нам сразу понравился! И только после этого мы оформили заказ, уже зная, что нас все устроит. Новые двери оказались намного красивее и качественнее предыдущих, при том, что по деньгам получилось значительно дешевле!
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О
18 мая 2020
5
Комментарий
Выглядит дорогобогато не смотря на невысокую цену. В выборе очень помог консультант, рассказал все преимущества данной двери. В интерьер вписалась, слилась с остальной мебелью.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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