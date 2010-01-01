Каталог
  Дверь Ш Статус-14 Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*70
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка шпон, филенчатая
0,0
8 092

Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка шпон, филенчатая 200x70

Дверь Ш Статус-14 Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*70
Арт. 96499
0,0
8 092
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 092 ₽
Коробка 900 ₽ x 3 шт.
Наличник 450 ₽ x 5 шт.
13 042
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0473 Коробка Ш Ф-22 (БелДуб) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0473 ⋅ 900 ₽
 900
2 700
029-0689 Наличник Ш Ф-22 (БелДуб) МДФ 2100*70*10
029-0689 ⋅ 450 ₽
 450
2 250
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка шпон, филенчатая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70
Цвет: Беленый дуб
Дверь Ш Статус-14 Ф-11 (Орех) ПГ 200*70
Дверь Ш Статус-14 Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*70

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Материал:
    Шпонированные

Описание

Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак

Характеристики

  • Артикул:
    149-0649
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Неоклассика, Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Беленый дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    12.78
  • Кромка:
    Шпон
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

