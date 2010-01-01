Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка шпон, филенчатая
8 092 ₽
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка шпон, филенчатая 200x70
Арт. 96499
Комплектация:
|029-0473
Коробка Ш Ф-22 (БелДуб) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0473 ⋅ 900 ₽
|900 ₽
|2 700 ₽
|029-0689
Наличник Ш Ф-22 (БелДуб) МДФ 2100*70*10
029-0689 ⋅ 450 ₽
|450 ₽
|2 250 ₽
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка шпон, филенчатая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:39
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Skinny
-
Материал:Шпонированные
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
