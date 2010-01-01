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  6. ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35
Твигги-11.3 складная Bianco Veralinga
0,0
5 152

Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Bianco Veralinga остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 17 человек
ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256593
Этот товар смотрят 33 человека

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 152
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 152 ₽
Перекладина 1 330 ₽
Стойка 630 ₽ x 2 шт.
Межкомнатные двери 5 152 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 644
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
859 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
091-0386 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
091-0386 ⋅ 1 330 ₽
 1 330
1 330
091-0388 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
091-0388 ⋅ 630 ₽
 630
1 260
153-1265 ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*40
153-1265 ⋅ 5 152 ₽
 5 152
5 152
031-1116 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x35
200x35
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35
ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Snow Melinga Magic Fog 200*35
+2

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco Veralinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея нео
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco Veralinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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