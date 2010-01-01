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Керамическая плитка черного цвета

7 коллекций
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Коллекции Товары
Simple
Simple
от 1 490
₽/м2
Размер:
75x25
Simple Декор белый 25х75
Sigma
Sigma
от 890
₽/м2
Размер:
60x20
Sigma Perla Декор белый 17-03-00-463-0 20х60 Sigma Perla Декор чёрный 17-03-04-463-0 20х60 Sigma Плитка настенная белый рельеф 17-10-00-463 20х60 Sigma Плитка настенная чёрный 17-01-04-463 20х60 Sigma Плитка настенная белый 17-00-00-463 20х60
Tabu
Tabu
от 1 290
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40
Tabu Плитка настенная белый 30х60 Tabu Керамогранит чёрный 40х40 Tabu Discrete Декор белый 30х60
Royal
Royal
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 60x6.3, 40.2x40.2, 120x20
Royal Декор мозаичный кофейный MM60076 20х60 Royal Бордюр белый 6,3х60 Royal Декор коричневый 20х60 Royal Декор бежевый 20х60 Royal Декор мозаичный коричневый MM60072 20х60
Havana
Havana
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Havana Декор мозаичный микс MM60071 20х60 Havana Плитка настенная голубой 60041 20х60 Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2 Havana Керамогранит белый SG163600N 40,2х40,2 Havana Плитка настенная графитовый 60042 20х60
Crystal
Crystal
от 590
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Crystal Плитка настенная бежевый 30х60 Crystal Плитка настенная белый 30х60 Crystal Resonanse Декор белый 30х60 Crystal Resonanse Декор чёрный 30х60
Zen
Zen
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Zen Декор мозаичный синий MM60067 20х60 Zen Декор мозаичный коричневый MM60066 20х60 Zen Декор мозаичный белый MM60070 20х60 Zen Декор мозаичный бежевый MM60069 20х60 Zen Керамогранит коричневый SG163000N 40,2х40,2
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Популярные коллекции
Antalya
Antalya
от 2 090
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Antalya Bianco Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х60 Полированный
Apricot
Apricot
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Apricot Керамогранит песочный AP 0068 15х60 Apricot Керамогранит бежевый AP 0058 15х60
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Avenue
Avenue
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Avenue Плитка настенная бежевый узор 60140 20х60 Avenue Плитка настенная бежевый 60137 20х60 Avenue Плитка настенная тёмно-бежевый 60138 20х60
Balance
Balance
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30
Balance Декор белый 25х75
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Black
Black
от 1 222
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х60 Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х120
Blanco
Blanco
от 190
₽/м2
Размер:
40x20
Blanco Плитка настенная белый мозаика 08-00-01-2678 20х40 Blanco Плитка настенная белый 08-00-01-2675 20х40 Blanco Плитка настенная белый микс 08-00-01-2676 20х40
Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
Bona Керамогранит тёмно-бежевый 40х40 Bona Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1344 20х40 Bona Плитка настенная бежевый 08-00-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная тёмно-бежевый 08-01-11-1344 20х40
Breach
Breach
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2 Camelot Плитка настенная белый 60125 20х60
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