Alcor Керамогранит белый 40х40

Для ремонта своего дома приобретал здесь плитку. Порадовал большой выбор, практически на любой кошелек. Менеджер дал грамотную консультацию и помог с расчетами. Доставку сделали вовремя. Рекомендую!
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В
ВВиктор
27 апреля 2021
4
Комментарий
Нашел здесь идеальную плитку, которую хотел использовать для кухни и ванной комнаты. Цены показались мне немного высоковаты, но когда приехал в магазин и посмотрел на плитку понял, что оно того стоит. При оформлении никаких сложностей не возникло. Единственное неудобство возникло при доставке, когда водитель позвонил примерно за час, а не за два как я обговаривал при оформлении. В итоге пришлось бросить все дела, чтобы успеть приехать и встретить плитку. А в остальном - все отлично!
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Ю
ЮЮлия Даютова
03 февраля 2021
4
Комментарий
Хочу выразить благодарность магазину на Кунцевской за сотрудничество и помощь в подборе плиточных материалов для отделки коридоров бизнес-центра. Примерно в течение недели занимались подбором вариантов, приятно было отметить высокий уровень сервиса и искреннее желание менеджера нам помочь и подобрать идеально подходящий по дизайну и качеству. Успехов вам и дальнейшего процветания!
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