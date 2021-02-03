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  5. Alcor Керамогранит белый 40х40
Alcor Керамогранит белый 40х40
4,3
1 590

Alcor Керамогранит белый 40х40

4,3
Этот товар смотрят 6 человек
tumb 1 - Alcor Керамогранит белый 40х40
tumb 2 - Alcor Керамогранит белый 40х40
Alcor Керамогранит белый 40х40
Под заказ
Арт. 240767
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва
2 798
м²
шт
упак
1.76 м² = 11 шт = 1 упак
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Alcor Керамогранит белый 40х40

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от 690 ₽
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    40 x 40
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alcor

Характеристики

  • Артикул:
    х9999132435
  • Длина, см:
    40
  • Высота, см:
    40
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alcor
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    31.15
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.83
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Белый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999132435
  • Длина, см:
    40
  • Высота, см:
    40
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alcor
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    31.15
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.83
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Белый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
Р
Р Рома
24 апреля 2022
4
Комментарий
Для ремонта своего дома приобретал здесь плитку. Порадовал большой выбор, практически на любой кошелек. Менеджер дал грамотную консультацию и помог с расчетами. Доставку сделали вовремя. Рекомендую!
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В
В Виктор
27 апреля 2021
4
Комментарий
Нашел здесь идеальную плитку, которую хотел использовать для кухни и ванной комнаты. Цены показались мне немного высоковаты, но когда приехал в магазин и посмотрел на плитку понял, что оно того стоит. При оформлении никаких сложностей не возникло. Единственное неудобство возникло при доставке, когда водитель позвонил примерно за час, а не за два как я обговаривал при оформлении. В итоге пришлось бросить все дела, чтобы успеть приехать и встретить плитку. А в остальном - все отлично!
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Ю
Ю Юлия Даютова
03 февраля 2021
4
Комментарий
Хочу выразить благодарность магазину на Кунцевской за сотрудничество и помощь в подборе плиточных материалов для отделки коридоров бизнес-центра. Примерно в течение недели занимались подбором вариантов, приятно было отметить высокий уровень сервиса и искреннее желание менеджера нам помочь и подобрать идеально подходящий по дизайну и качеству. Успехов вам и дальнейшего процветания!
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4.3 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
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4 звезды
3
3 звезды
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2 звезды
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1 звезда
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