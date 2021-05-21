Gregory Керамогранит бежевый SG169800N 40,2х40,2

Всем доброго времени суток, очень порадовал огромный выбор разной напольной плитки, так что нам было из чего выбирать. Выбрали эту модельку, на мой взгляд за свои деньги она невероятно хорошая. Выглядит просто, но со вкусом. Вывозили со склада самостоятельно. Брака в упаковках не было.
Вам помог этот отзыв?
А
ААлександр
21 мая 2021
4
Достоинства
качество
Недостатки
Нет
Комментарий
посмотрев на эту плитку даже не думал, что она будет столько стоить, ведь по характеристикам она даже лучше, чем иностранные бренды. Смотрится она симпатичненько.
Отзывы и вопросы о товаре2