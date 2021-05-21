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  5. Gregory Керамогранит бежевый SG169800N 40,2х40,2
Gregory Керамогранит бежевый SG169800N 40,2х40,2
4,5
1 590

Gregory Керамогранит бежевый SG169800N 40,2х40,2

4,5
Этот товар смотрят 22 человека
tumb 1 - Gregory Керамогранит бежевый SG169800N 40,2х40,2
Gregory Керамогранит бежевый SG169800N 40,2х40,2
Под заказ
Арт. 241377
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

4,5
2 отзыва
2 576
м²
шт
упак
1.62 м² = 10 шт = 1 упак
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Gregory Керамогранит бежевый SG169800N 40,2х40,2

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от 690 ₽
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О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    40.2 x 40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Gregory

Характеристики

  • Артикул:
    х9999281797
  • Длина, см:
    40.2
  • Высота, см:
    40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Gregory
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    29.192
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.919
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    PEI IV (для глазурованной)
  • Цвет:
    Бежевый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999281797
  • Длина, см:
    40.2
  • Высота, см:
    40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Gregory
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    29.192
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.919
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    PEI IV (для глазурованной)
  • Цвет:
    Бежевый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

2
4.5 / 5 На основе 2 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Полина
24 апреля 2022
5
Комментарий
Всем доброго времени суток, очень порадовал огромный выбор разной напольной плитки, так что нам было из чего выбирать. Выбрали эту модельку, на мой взгляд за свои деньги она невероятно хорошая. Выглядит просто, но со вкусом. Вывозили со склада самостоятельно. Брака в упаковках не было.
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А
А Александр
21 мая 2021
4
Достоинства
качество
Недостатки
Нет
Комментарий
посмотрев на эту плитку даже не думал, что она будет столько стоить, ведь по характеристикам она даже лучше, чем иностранные бренды. Смотрится она симпатичненько.
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4.5 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0