Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2

К новой кухне решили и новый фартук сделать. В магазине Мебель 169 на Кунцевской подбирали плитку к нашему фартуку. И ничего не получалось. Менеджер предложил купить на фартук эту коллекцию . В общем мы очень довольны! Спасибо!
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ООля Морозова
28 января 2022
5
Комментарий
Делал ремонт на кухне - понадобилась плитка. Когда приехала, был очень доволен. Плитка хорошая, ровная, очень качественно и аккуратно доставлено. А цена очень хорошая. Спасибо огромное!
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ООльга
16 сентября 2021
5
Комментарий
Когда делали ремонт в новой квартире, спросила у своих подруг где они покупали плитку. Оказалось, что обе затарились в Мебель 169. И я решила туда сходить. После работы заскочила. Менеджер просидел со мной больше двух часов. Уделил мне столько времени, сколько мне нужно было. Даже пришлось ему задержаться немного. Жду теперь поставку плитки, уже не терпится скорее увидеть эту красоту у себя на стенах и полу)
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