Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Плитка
  3. Керамогранит
  4. Laparet
  5. Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2
Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2
4,8
1 590

Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2

4,8
Этот товар смотрят 9 человек
tumb 1 - Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2
tumb 2 - Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2
Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2
Под заказ
Арт. 240734
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва
2 576
м²
шт
упак
1.62 м² = 10 шт = 1 упак
Хочу скидку
Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2
Цвет: Серый
Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2
Alabama Керамогранит чёрный SG163200N 40,2х40,2

Закажите услугу:

Расчёт количества плитки Укладка плитки 3D дизайн-проект

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    40.2 x 40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alabama

Характеристики

  • Артикул:
    х9999217182
  • Длина, см:
    40.2
  • Высота, см:
    40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alabama
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    29.19
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.91
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Серый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
Развернуть Свернуть
Из этой же коллекции
Alabama Керамогранит чёрный SG163200N 40,2х40,2
Alabama Керамогранит чёрный SG163200N 40,2х40,2
1 590
Другие предложения с этой структурой поверхности
Latina Brown Керамогранит коричневый 20х120 Матовый Структурный
Latina Brown Керамогранит коричневый 20х120 Матовый Структурный
3 190
Faggio Керамогранит коричневый SG707790R 20х80
Faggio Керамогранит коричневый SG707790R 20х80
2 490
Renova Smoky Керамогранит серо-бежевый K952692R0001LPE0 20х80
Renova Smoky Керамогранит серо-бежевый K952692R0001LPE0 20х80
1 245
Royal Almond Керамогранит бежевый 20х120 Матовый Структурный
Royal Almond Керамогранит бежевый 20х120 Матовый Структурный
3 190
Totem grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Totem grey Керамогранит серый 60х60 матовый
983
Noa Керамогранит серый K952675R0001LPEP 60х120
Noa Керамогранит серый K952675R0001LPEP 60х120
1 304
Matrix Керамогранит светло-бежевый K952682R0001LPEP 60х120
Matrix Керамогранит светло-бежевый K952682R0001LPEP 60х120
1 590
Vista Керамогранит бежевый 16202 42х42
Vista Керамогранит бежевый 16202 42х42
890

Характеристики

  • Артикул:
    х9999217182
  • Длина, см:
    40.2
  • Высота, см:
    40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alabama
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    29.19
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.91
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Серый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Павел
11 марта 2022
5
Комментарий
К новой кухне решили и новый фартук сделать. В магазине Мебель 169 на Кунцевской подбирали плитку к нашему фартуку. И ничего не получалось. Менеджер предложил купить на фартук эту коллекцию . В общем мы очень довольны! Спасибо!
Вам помог этот отзыв?
О
О Оля Морозова
28 января 2022
5
Комментарий
Делал ремонт на кухне - понадобилась плитка. Когда приехала, был очень доволен. Плитка хорошая, ровная, очень качественно и аккуратно доставлено. А цена очень хорошая. Спасибо огромное!
Вам помог этот отзыв?
О
О Ольга
16 сентября 2021
5
Комментарий
Когда делали ремонт в новой квартире, спросила у своих подруг где они покупали плитку. Оказалось, что обе затарились в Мебель 169. И я решила туда сходить. После работы заскочила. Менеджер просидел со мной больше двух часов. Уделил мне столько времени, сколько мне нужно было. Даже пришлось ему задержаться немного. Жду теперь поставку плитки, уже не терпится скорее увидеть эту красоту у себя на стенах и полу)
Вам помог этот отзыв?
4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0