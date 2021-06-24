Amber Керамогранит бежевый SG162700N 40,2х40,2

Закупал все для ванной комнаты. Понравилась быстрая работа и ответственность менеджера. Он контролировал все этапы заказа и своевременно сообщал о малейших изменениях. Четкая работа, спасибо. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Вам помог этот отзыв?
И
ИИгорь
09 октября 2021
5
Комментарий
Нравится магазин Мебель 169 , можно без проблем выбрать плитку и мебель. Сейчас активно занимаемся с женой ремонтом в своей квартире. Товары качественные и цена выгодная. Магазином довольны.
Вам помог этот отзыв?
И
ИИвлев Миша
24 июня 2021
4
Комментарий
Был недавно вместе с женой в магазине, выбор плитки огромный. Не мог определится между разных коллекций. Я остановился на данной коллекции, думаю она подчеркнет мое помещение. Притом плитку доставили уже на следующий день, скоро моя ванная преобразится.
Отзывы и вопросы о товаре4