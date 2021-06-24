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  5. Amber Керамогранит бежевый SG162700N 40,2х40,2
Amber Керамогранит бежевый SG162700N 40,2х40,2
4,3
1 590

Amber Керамогранит бежевый SG162700N 40,2х40,2

4,3
Этот товар смотрят 24 человека
tumb 1 - Amber Керамогранит бежевый SG162700N 40,2х40,2
Amber Керамогранит бежевый SG162700N 40,2х40,2
Под заказ
Арт. 240795
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва
2 576
м²
шт
упак
1.62 м² = 10 шт = 1 упак
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Amber Керамогранит бежевый SG162700N 40,2х40,2

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от 690 ₽
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    40.2 x 40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Amber

Характеристики

  • Артикул:
    х9999217202
  • Длина, см:
    40.2
  • Высота, см:
    40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Amber
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    29.19
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.91
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Бежевый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999217202
  • Длина, см:
    40.2
  • Высота, см:
    40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Amber
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    29.19
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.91
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Бежевый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
Г
Г Григорий
24 декабря 2021
4
Комментарий
Закупал все для ванной комнаты. Понравилась быстрая работа и ответственность менеджера. Он контролировал все этапы заказа и своевременно сообщал о малейших изменениях. Четкая работа, спасибо. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
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И
И Игорь
09 октября 2021
5
Комментарий
Нравится магазин Мебель 169 , можно без проблем выбрать плитку и мебель. Сейчас активно занимаемся с женой ремонтом в своей квартире. Товары качественные и цена выгодная. Магазином довольны.
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И
И Ивлев Миша
24 июня 2021
4
Комментарий
Был недавно вместе с женой в магазине, выбор плитки огромный. Не мог определится между разных коллекций. Я остановился на данной коллекции, думаю она подчеркнет мое помещение. Притом плитку доставили уже на следующий день, скоро моя ванная преобразится.
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4.3 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
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4 звезды
3
3 звезды
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2 звезды
0
1 звезда
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