Allure Керамогранит серый SG162800N 40,2х40,2

Искали плитку для кухни. Компетентный сотрудник сразу понял, что мы ищем, и предложил несколько прекрасных вариантов. В итоге вместе подобрали идеальное сочетание. Работой салона довольны. Обратимся и в дальнейшем.
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Р
РРената
14 ноября 2021
4
Комментарий
Благодарю коллектив магазина Мебель 169 на Кунцевской за профессионализм и гостеприимство. Буду всем советовать покупать плитку в этой компании!
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Е
ЕЕкатерина
15 апреля 2021
4
Комментарий
Подбирали плитку и сантехнику для новой квартиры. В Магазине Мебель 169 нашли всё в одном месте. Сначала присмотрели варианты на сайте, позвонили в салон и договорились о встрече. В салоне помогли сделать окончательный выбор с учётом всех наших пожеланий по дизайну, качеству и цене. Доставили в срок. Работа выполнена профессионально и это приятно. Желаем салону успехов и процветания!
Отзывы и вопросы о товаре4