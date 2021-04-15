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  5. Allure Керамогранит серый SG162800N 40,2х40,2
Allure Керамогранит серый SG162800N 40,2х40,2
4,5
1 590

Allure Керамогранит серый SG162800N 40,2х40,2

4,5
Этот товар смотрят 5 человек
tumb 1 - Allure Керамогранит серый SG162800N 40,2х40,2
Allure Керамогранит серый SG162800N 40,2х40,2
Под заказ
Арт. 240778
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва
2 576
м²
шт
упак
1.62 м² = 10 шт = 1 упак
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Allure Керамогранит серый SG162800N 40,2х40,2

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от 690 ₽
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    40.2 x 40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Allure

Характеристики

  • Артикул:
    х9999217196
  • Длина, см:
    40.2
  • Высота, см:
    40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Allure
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    29.19
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.91
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Серый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999217196
  • Длина, см:
    40.2
  • Высота, см:
    40.2
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Allure
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    29.19
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.91
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Серый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
М Марина
01 апреля 2022
5
Комментарий
Искали плитку для кухни. Компетентный сотрудник сразу понял, что мы ищем, и предложил несколько прекрасных вариантов. В итоге вместе подобрали идеальное сочетание. Работой салона довольны. Обратимся и в дальнейшем.
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Р
Р Рената
14 ноября 2021
4
Комментарий
Благодарю коллектив магазина Мебель 169 на Кунцевской за профессионализм и гостеприимство. Буду всем советовать покупать плитку в этой компании!
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Е
Е Екатерина
15 апреля 2021
4
Комментарий
Подбирали плитку и сантехнику для новой квартиры. В Магазине Мебель 169 нашли всё в одном месте. Сначала присмотрели варианты на сайте, позвонили в салон и договорились о встрече. В салоне помогли сделать окончательный выбор с учётом всех наших пожеланий по дизайну, качеству и цене. Доставили в срок. Работа выполнена профессионально и это приятно. Желаем салону успехов и процветания!
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4.5 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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