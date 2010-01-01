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Браво-2.55 Snow Art
0,0
7 672

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Snow Art остекление зеркало в цвете "графит"

Этот товар смотрят 7 человек
ДП ЭКО Браво-2.55 Snow Art Mirox Grey 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237330
Этот товар смотрят 35 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 562
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1064 Наличник "Т" ЭКО Snow Art МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-1064 ⋅ 358 ₽
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1 790
031-1080 Коробка "Т" ЭКО Snow Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1080 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Snow Art остекление зеркало в цвете "графит"
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Snow Art
ДП ЭКО Браво-2.55 Snow Art Mirox Grey 200*60
ДП ЭКО Браво-2.55 Brown Skyline Mirox Grey 200*60 ДП ЭКО Браво-2.55 Slate Art Mirox Grey 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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