Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Bravo
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-22 White Wood Black Star 200*90
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood Остекленная Царговая
0,0
4 259 4 732 -10%

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood Остекленная Царговая 200x90

Этот товар смотрят 27 человек
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Black Star 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229713
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 259
4 732
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 259 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 249
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
710 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1186 Коробка "Т" ЭКО White Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1186 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1187 Наличник "Т" ЭКО White Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1187 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood Остекленная Царговая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Magic Fog 200*90
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Black Star 200*90
Цвет: White Wood
ДП ЭКО Браво-22 Look Art Black Star 200*90 ДП ЭКО Браво-22 Snow Art Black Star 200*90 ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Black Star 200*90 ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Black Star 200*90
+11

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Цвет по RAL
White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Коньяк Межкомнатные ламинированные глухие двери Межкомнатные двери цвета Дуб Серена керамика Межкомнатные двери МКАД Межкомнатные двери нестандартных размеров Раздвижные межкомнатные двери Экошпон Межкомнатные двери из массива дерева Межкомнатные двери в Красногорске Межкомнатные двери в Шатуре Межкомнатные двери Хард Флекс

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-23
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Slate Art остекление зеркало в цвете "графит"
Межкомнатная дверь Браво-2.55
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Snow Art остекление зеркало в цвете "графит"
Межкомнатная дверь Браво-1.55
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Межкомнатная дверь Браво-2.55
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Brown Skyline остекление зеркало в цвете "графит"
Межкомнатная дверь Браво-2.55
7 252
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Cappuccino Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"
Межкомнатная дверь Браво-1.55
6 440
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak глухая
Межкомнатная дверь Браво-22
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Black Star
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Grey Wood глухая
Межкомнатная дверь Браво-23
4 452

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Межкомнатная дверь Concept-501
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Граффити-23
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Snow Melinga глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-32
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Аркада Люкс
18 326
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Лайт
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Межкомнатная дверь Диана
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-27
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть