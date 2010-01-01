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Браво-29 Cappuccino Melinga
0,0
2 503 4 172 -40%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Cappuccino Melinga остекление Black Star

Этот товар смотрят 33 человека
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Black Star 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256331
Этот товар смотрят 12 человек

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 503
4 172
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 503 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 143
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Cappuccino Melinga остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Black Star 200*90
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Black Shine 200*90
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Black Star 200*90 ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Black Star 200*90
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Black Star 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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