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Прима-12.Ф7 White Matt
0,0
7 672

Дверь межкомнатная «Прима-12.Ф7» White Matt глухая

Этот товар смотрят 15 человек
ДП ЭМА Прима-12.Ф7 White Matt 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 609076
Этот товар смотрят 16 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Коробка 693 ₽ x 3 шт.
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 706
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0021 Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0021 ⋅ 693 ₽
 693
2 079
155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
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Дверь межкомнатная «Прима-12.Ф7» White Matt глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x70
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭМА Прима-12.Ф7 White Matt 200*80
ДП ЭМА Прима-12.Ф7 Grey Matt 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    066-0238
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    26.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge. Классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0238
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    26.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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Отзывы и вопросы о товаре

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