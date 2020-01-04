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Прима-13.0.1 White Matt
4,8
6 905 7 672 -10%

Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Matt остекление Magic Fog

4,8
Этот товар смотрят 13 человек
ДП ЭМА Прима-13.0.1 White Matt Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238038
Этот товар смотрят 5 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 905
7 672
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 905 ₽
Коробка 693 ₽ x 3 шт.
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 939
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 151 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 300 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0021 Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0021 ⋅ 693 ₽
 693
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155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
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Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Matt остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭКО Прима-13.0.1 White Wood Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Прима-13.0.1 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Прима-13.0.1 Grey Wood Magic Fog 200*80 ДП HF Прима-13.0.1 White Mix Magic Fog 200*80
+6

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge. Классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

5
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Э
04 января 2020
5
Комментарий
Дверь заказывали через интернет, доставили быстро без повреждений. Дверь установили на кухне неделю назад, за это время она уже успела проявить себя в лучшем свете. Особенно меня удивило, то что дверь практически не пропускает запахи, что очень хорошо, особенно когда живешь в однушке. Так же у нее просто безупречное шумоподавление. Недостатков пока не обнаружила. Классная дверь, всем советую.
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Б
03 ноября 2019
5
Комментарий
Выбирая межкомнатную дверь, мы решили впустить в комнату больше света, но при этом не нарушать личных границ человека, который будет находиться в комнате. Поэтому было принято решение купить дверь со стеклянной вставкой. У этой модели двери стеклянная вставочка хорошо заматирована, но при этом она хорошо пропускает свет. Магазин отличный, всем довольны.
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Р
24 июня 2019
5
Комментарий
Почему-то многие думают, что двери сделанные из этого материала долго не прослужат, но попользовавшись этой дверью уже 12 лет могу сказать, что они ошибаются. За долгое время эксплуатации дверь стоит словно новая, по внешним характеристикам изменений нет, она не скрипит, не хлопает, быстро не загрязняется (по крайней мере на ней не видно грязи), на мой взгляд простоит она еще и не один десяток лет.
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4.8 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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