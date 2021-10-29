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Прима-13.0.1 Grey Wood
4,7
6 972

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-13.0.1» Grey Wood стекло Magic Fog

4,7
Этот товар смотрят 22 человека
ДП ЭКО Прима-13.0.1 Grey Wood Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229727
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 972
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 972 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 962
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 162 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1166 Коробка "Т" ЭКО Grey Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1166 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1167 Наличник "Т" ЭКО Grey Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1167 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-13.0.1» Grey Wood стекло Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Grey Wood
ДП ЭКО Прима-13.0.1 White Wood Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Прима-13.0.1 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Прима-13.0.1 Grey Wood Magic Fog 200*80
ДП HF Прима-13.0.1 White Mix Magic Fog 200*80
+6

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-0746
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0746
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
29 октября 2021
5
Достоинства
большой выбор цветовой гаммы
Недостатки
нет
Комментарий
Дизайн именно то, о чём я так долго мечтал. Цвет идеально подошел под мою мебель.
Вам помог этот отзыв?
У
20 апреля 2021
4
Комментарий
Добрый день. Отыскали все-таки хорошую у вас. Приехал он только на следующий день, осторожно установил. Все гости, которые заходят (из прихожей сразу прямо видно эту дверь) восхищаются и спрашивают, где купили.
Вам помог этот отзыв?
А
17 января 2021
5
Комментарий
Я покупала две двери с монтажом под ключ. Можно было взять двери дешевле, но мне они не приглянулись. На сайте производителя, содержится много полезной информации по установке и эксплуатации дверей. Также там есть сведения о материалах, используемых в производстве.
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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