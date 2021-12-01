Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Эмалит
  4. Prima
  5. ДП ЭМА Прима-2.1 Alaska 200*70
Прима-2.1 Alaska
4,6
8 050

Дверь межкомнатная «Прима-2.1» Alaska глухая

4,6
Этот товар смотрят 13 человек
ДП ЭМА Прима-2.1 Alaska 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223256
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 050
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 050 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 633
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 342 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
Показать ещё
Дверь межкомнатная «Прима-2.1» Alaska глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    066-0085
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Плоская филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0085
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Темный лен Межкомнатные двери цвета Milano Vero Межкомнатные двери цвета Crystall Gray Межкомнатные двери цвета Casablanca Межкомнатные двери в Домодедове Межкомнатные матовые двери Межкомнатные двери купе со стеклом Межкомнатные двери в Красноармейске Межкомнатные двери цвета White Wood Межкомнатные двери Афина

Отзывы и вопросы о товаре

54
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
01 декабря 2021
5
Комментарий
Оставлю свой отзыв о межкомнатных дверях хардфлекс.заказывала онлайн,очень боялась что могу ошибиться в замерах,но даже онлайн смогла договориться чтоб приехали работники и все правильно измерили,большое спасибо им за это.Так же выбрала цвет под дизайн своей квартиры,он очень подошёл,даже было лучше чем на картинке.Установка так жене заняла много времени,что очень удивило.Рекомендую!!!
Вам помог этот отзыв?
Е
08 ноября 2021
5
Комментарий
Покупала их не опираясь на отзывы людей, просто приехали с мужем на строительный рынок и мне они понравились.Больше 3 лет прослужили двери хорошо, проблема началась буквально пару месяцев с дверью в ванной комнате. Она просто перестала захлопываться, закрыть ее удается только с пинка. В остальном работают исправно.Ухаживать за ними не сложно, отмываются влажной губкой быстро.Всем советую!
Вам помог этот отзыв?
Т
06 октября 2021
4
Комментарий
Несколько лет назад ставил родителям двери, к качеству до сих пор у них никаких претензий. Сейчас заказал и себе такие же, производитель проверенный, рисковать не хочу, лучше подождать пока изготовят, чем потом оказаться у разбитого корыта. К тому же месяц не такой уже и большой срок. Зато двери – шик! Сразу интерьер преобразился!
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 54 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Prima"

Дверь межкомнатная «Прима-2» Alaska глухая
Доставим завтра
Прима-2 Alaska
5 466 6 832 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Прима-13.0.1 Alaska
1 495 7 476 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3.1» Alaska остекление Magic Fog
Лучшая цена
Прима-3.1 Alaska
 
6 437 8 582 ₽ -25%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Прима-10» Grey Matt глухая
Доставим завтра
Прима-10 Grey Matt
 
6 832
Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Прима-11.1 White Matt
 
6 905 7 672 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Прима-12» Grey Matt глухая
Доставим завтра
Прима-12 Grey Matt
 
6 832
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» Grey Matt остекление Magic Fog
Прима-13.0.1 Grey Matt
 
7 672
Дверь межкомнатная «Прима-2» Grey Matt глухая
Доставим завтра
Прима-2 Grey Matt
 
6 832
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Прима-13.0.1 White Matt
 
6 905 7 672 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Matt глухая
Доставим завтра
Прима-2 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Matt глухая
Прима-12 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть