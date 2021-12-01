Описание

Отделка

Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.

Материал

Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Плоская филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.