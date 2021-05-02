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Прима-3.1 Alaska
4,1
6 437 8 582 -25%

Дверь межкомнатная «Прима-3.1» Alaska остекление Magic Fog

4,1
Этот товар смотрят 5 человек
ДП ЭМА Прима-3.1 Alaska Magic Fog 200*70
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223261
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

4,1
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 437
8 582
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 437 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 020
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
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Дверь межкомнатная «Прима-3.1» Alaska остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Плоская филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

31
4.1 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
02 мая 2021
4
Достоинства
Цена ,цвет, покрытие высокой прочности.
Недостатки
Нет
Комментарий
Компания «Мебель 169» оставила приятное впечатление от сотрудничества. Здесь мне помогли подобрать хорошие обычные межкомнатные двери. Сложности в процессе заказа и установки не возникали. Требовалось полотно в стиле классическом стиле, без всяких выкрутасов. Купил качественное, красивое и полностью подходящее по размерам, мастера всё установили. Спасибо за помощь!
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Е
16 апреля 2021
4
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Сестра ходила в поисках межкомнатных дверей себе в квартиру. Я решила ей посоветовать магазин «Мебель 169» Покупали недавно двери и нам все понравилось. Начиная от сотрудников, заканчивая установкой двери. Все без нареканий! Двери у нас отлично подошли по размерам и красиво гармонирует с интерьером
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О
08 апреля 2021
4
Достоинства
Красиво смотрятся, очень престижно и дорого.
Недостатки
Нет
Комментарий
Крутое оформление самой двери. Дизайнеры явно постарались. Сразу её приметила в магазине, плюс на неё была скидка. Это круто.
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4.1 / 5 (На основе 31 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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