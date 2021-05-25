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  5. ДП HF Браво-21 White Mix 200*70
Дверь межкомнатная Браво-21 Хард Флекс White Mix Глухая Царговая
4,6
4 382

Дверь межкомнатная Браво-21 Хард Флекс White Mix Глухая Царговая 200x70

4,6
Этот товар смотрят 33 человека
ДП HF Браво-21 White Mix 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 96769
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 382
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 382 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 372
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
731 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Браво-21 Хард Флекс White Mix Глухая Царговая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво

Характеристики

  • Артикул:
    092-0425
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Цвет по RAL
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).

Характеристики

  • Артикул:
    092-0425
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Ж
25 мая 2021
4
Достоинства
Цена ,цвет, покрытие высокой прочности.
Недостатки
Не выявлены
Комментарий
Мне дверь очень понравилась , смотрится стильно , собирается легко .
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Ф
05 мая 2021
5
Достоинства
Цена ,цвет, покрытие высокой прочности.
Недостатки
Нет
Комментарий
Выбирал долго, так как хотел, чтоб выглядела нормально и подходила по цвету к ламинату и штукатурке на стенах. Менеджер очень помогла, ей фотки показал интерьера и она как-то сразу предложила подходящий вариант. Вот что значит глаз наметан уже. Качественные двери. Идеально врезан замок с ручкой. Хорошая фурнитура Многие модели представлены в нескольких цветах, нам удалось подобрать тон в тон с обоями Всем рекомендую ,не пожалеете !
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О
05 апреля 2021
4
Достоинства
качество прекрасное, цена на любой карман, профессиональный персонал
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери покупали в спальню. Данная модель мне сразу понравилась, проконсультировалась со специалистом и заказала доставку и установку. Все отлично.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
4
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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