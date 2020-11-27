Описание

Отделка

Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Материал

Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Комплектующие

Дверная коробка с уплотнителем.

Цвет по RAL

RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).