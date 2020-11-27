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  5. ДП HF Браво-21 White Mix 200*90
Браво-21 White Mix
4,0
3 850

Дверь межкомнатная «Браво-21» White Mix глухая

4,0
Этот товар смотрят 16 человек
ДП HF Браво-21 White Mix 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 96771
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

4,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 850
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 850 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 840
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
642 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная «Браво-21» White Mix глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво

Характеристики

  • Артикул:
    092-0427
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Цвет по RAL
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).

Характеристики

  • Артикул:
    092-0427
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.0 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
27 ноября 2020
4
Достоинства
Красиво смотрятся, очень престижно и дорого.
Недостатки
Нет
Комментарий
Дверь нам очень сильно понравилась, выглядят благородно и стильно что не мало важно, подходит под наш интерьер. Крепкая, дефектов не каких.Красивое название, внутренний каркас двери по честному сделан из дерева
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А
14 мая 2020
5
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Не обнаружено
Комментарий
Купили примерно месяц назад в салоне «Мебель 169» межкомнатные двери в квартиру. Но менеджер нам подсказала, что можно немного разнообразить и взять двери одной линейки, но чуть с разным дизайном. Не все, конечно, а только, например, в ванную, туалет, кухню и гардероб Так и сделали . Может, месяц эксплуатации и небольшой срок. Но уже все двери показали себя, так сказать, с лучших сторон. Ни одна дверь не скрипит, закрываются легко, без напрягов.
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Д
27 марта 2020
4
Достоинства
Доставка, мастера, качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Вообщем выбрали, заказали. Ждали 4 недели, хоть и говорили 5-6 недель)) установили тоже быстро, за один день (7 дверей). Хочу сделать акцент на качестве : за 4 месяца нет ни одной царапины, скола, трещины! у нас дети дома катаются на самокатах, и конечно очень часто на пути встречаются двери!!)) еще часто пытается открыть дверь наша собака. В старой квартире у нас двери из шпона не выдерживали такой атаки, было ооочень много сколов и царапин, сейчас же совсем другое качество. Мы очень довольны!!
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4.0 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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