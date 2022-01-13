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  5. ДП М Порта-23 Без отделки Magic Fog 200*80
Порта-23 Под покраску
4,5
6 132

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое

4,5
Этот товар смотрят 34 человека
ДП М Порта-23 Без отделки Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225555
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 132
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 132 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 282
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 022 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
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Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    25.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить дверь, нанести любой художественный рисунок.
Отделка
под окраску
Материал
Отборный массив сосны, без сучков.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    25.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

53
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
13 января 2022
4
Достоинства
цена, качество
Комментарий
Эта дверь устойчива к изменениям температур, что очень важно, если вы как я решите установить дверь на кухню. Дверь из этого материала можно мыть моющими средствами, она не боится химии и влаги.
Вам помог этот отзыв?
С
28 октября 2021
5
Комментарий
Дверное покрытие весьма ранимое, поэтому под воздействием агрессивных предметов (гвоздь, которым ребенок прошелся по двери) покрытие очень сильно царапается. Но, если обращаться с ней аккуратно, она будет служить вам долго. Хочется отметить, что эта дверь весит много, поэтому переносить ее возможно только с помощниками.
Вам помог этот отзыв?
Е
04 октября 2021
5
Достоинства
Очень красивые, с хорошими ручками и петлями смотрятся дорого
Недостатки
И плюс и минус, что нет отверстия для замка
Комментарий
Благодарю магазин за заказ №7509 от 21.07.21, только сейчас дошли руки написать отзыв. Двери очень понравились, красивые, не тонкие как показалось на первый взгляд, хорошо упакованы, сделаны добротно, к качеству не придраться, стекло матовое, можно ставить даже в с/у. Водитель помог выгрузить, проверить стекла и занести, за это ему отдельное спасибо. Надеюсь мой отзыв будет полезным для покупателей.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 53 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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