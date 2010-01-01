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  4. ДП Л Гост-13У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*70
Дверь межкомнатная Гост-13 Ламинированные Миланский орех Остекленная Каркасно-щитовая
0,0
4 746

Дверь межкомнатная Гост-13 Ламинированные Миланский орех Остекленная Каркасно-щитовая 200x70

Этот товар смотрят 19 человек
ДП Л Гост-13У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228416
Этот товар смотрят 19 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 746
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 746 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 951
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
791 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0054 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Дверь межкомнатная Гост-13 Ламинированные Миланский орех Остекленная Каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x40
200x50
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Миланский орех
Дверь МДФ Гост-13У Без Отделки Magic Fog 200*70 Дверь Ш Гост-13У Т-01 (ДубНат) Magic Fog 200*70
ДП Л Гост-13У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*70
ДП Л Гост-13У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*70
+3

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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