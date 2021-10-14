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  4. ДП Л Гост-3У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
Гост-3 (C усилением) Итальянский орех
4,6
4 746

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-11 (ИталОрех) глухая

4,6
Этот товар смотрят 8 человек
ДП Л Гост-3У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228367
Этот товар смотрят 34 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 746
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 746 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 951
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
791 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0014 Коробка Л Л-11 (ИталОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0014 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0053 Наличник Л Л-11 (ИталОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0053 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-11 (ИталОрех) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x50
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Итальянский орех
ДП Л Гост-3У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3У Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

14
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
14 октября 2021
5
Достоинства
Быстро собрали, без каких либо проблем Отличная цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Купили дверь на сайте. Дверь отличная, как на фото. Забрали со склада. Не знали размеров двери, но нам объяснили как померить самим. Воспользовались установкой двери, установили аккуратно и все подошло идеально! О заказе не пожалела!
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В
12 октября 2021
5
Достоинства
Цена ,цвет, покрытие высокой прочности
Недостатки
Нет
Комментарий
Пишешь в строке поиска "купить дверь". Итог: много потраченного времени на поиск нужной цены и качества. Увидев этот сайт я решил, что нужны какие-то доплаты, потому что цена очень привлекательна. И того - никаких дополнительных доплат нет, качество устроило, но есть некоторые царапины. Цена справедливо выставлена. Чувствуется, что никакой переплаты нет.
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В
23 июля 2021
4
Достоинства
двери в своей ценовой категории просто супер
Недостатки
Нет
Комментарий
Никто не думал, что я смогу уложиться в бюджет, который мне выделил муж. Я долго искала хорошие двери с маленькой ценой и вот. Наконец-то. Этот сайт предлагает отличный вариант двери, который подойдёт для каждой комнаты. Когда показала мужу, он выручил глаза и широко раскрыв рот признал, что я выйграла спор, потому как нашла хороший вариант за маленькую цену.
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4.6 / 5 (На основе 14 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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