  Главная
  Межкомнатные двери
  Двери Винил
  Серия Браво
  Дверь межкомнатная Браво-7 Винил, Grey Pro, остекленная, wired glass 12,5, кромка ABS, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-7 Винил, Grey Pro, остекленная, wired glass 12,5, кромка ABS, каркасно-щитовая
0,0
4 466 6 870 -35%

Этот товар смотрят 12 человек
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 506885
Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 466
6 870
-35%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 466 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 390 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 526
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0072 Коробка "Т" В Grey Pro МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0072 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
147-0073 Наличник "Т" В Grey Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0073 ⋅ 390 ₽
 390
1 170
Показать ещё
Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Материал:
    Винил

Характеристики

  • Артикул:
    146-0567
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Grey Pro
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Wired Glass 12,5
  • Вес, кг:
    16.82
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Wired Glass 12,5 — армированное стекло.

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть