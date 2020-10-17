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Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая
4,4
8 092

Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая 200x90

4,4
Этот товар смотрят 32 человека
ДП ПВХ Вираж-2 Casablanca Art Glass 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95905
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 092
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 092 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 922
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 349 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
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147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Вираж-2 Milano Vero Art Glass 200*90
ДП ПВХ Вираж-2 Casablanca Art Glass 200*90
ДП ПВХ Вираж-2 Italiano Vero Art Glass 200*90 ДП ПВХ Вираж-2 Dark Barnwood Art Glass 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Г
17 октября 2020
4
Комментарий
Заказывал комплект из 4 дверей с доборами. Качеством и ценой доволен. менеджерам пришлось держать мой заказ целый месяц. спасибо им огромное за терпение. По установке дверей понял, что я заказал их в правильном месте. Двери очень красивые, отлично гармонируют с окружающей мебелью
Вам помог этот отзыв?
О
30 августа 2020
4
Комментарий
Понравился сайт - описание, изображения, удобно сформировать заказ. Немного необычно, что доставка и установка двери производится отдельно, но проблем не было. Мастеру, который устанавливал дверь, выражаю благодарность: дверь установлена без замечаний, был вежлив и не оставил мусора, дополнительной платы не взял. Спасибо!
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А
07 марта 2020
5
Комментарий
Новостройка,ремонт в разгаре. Покупка дверей происходит не каждый день. Вопрос по поводу цены качественных межкомнатных дверей от надежного бренда достиг и нас. Приобрели двери в компании «Мебель 169» . Курьерская служба сработала на отлично. В итоге сомнения оказались напрасными, а мы спокойны и довольны. Отдельное огромное спасибо хочется сказать оператору за доброжелательность,терпение, понимание и внимательное отношение к клиентам-покупателям! Магазину респект и откровенное уважение за уверенную работу в непростых условиях сегодняшнего рынка!
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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