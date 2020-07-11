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  5. ДП ПВХ Вираж-2 Casablanca Art Glass 200*60
Вираж-2 Casablanca
4,6
8 092

Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Casablanca остекление Art Glass

4,6
Этот товар смотрят 30 человек
ДП ПВХ Вираж-2 Casablanca Art Glass 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95902
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 092
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 092 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 922
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 349 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
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147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Casablanca остекление Art Glass
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Вираж-2 Milano Vero Art Glass 200*60
ДП ПВХ Вираж-2 Casablanca Art Glass 200*60
ДП ПВХ Вираж-2 Italiano Vero Art Glass 200*60 ДП ПВХ Вираж-2 Dark Barnwood Art Glass 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    25.26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    25.26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Н
11 июля 2020
5
Комментарий
Большим плюсом считаю тот факт, что поверхность двери межкомнатной шпонированной очень легко реставрировать, а разных финтиклюшек в этом магазине просто куча!!! Обращайтесь, не пожалеете!
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В
23 мая 2020
5
Комментарий
Массивная, добротная дверь. Хорошие замки. Ключи запакованы. Удобная ручка, Очень демократичная цена.
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А
19 января 2020
5
Комментарий
Я пенсионерка, поэтому выбирала двери, которые бы стоили недорого. Соседка посоветовала обратить внимание на шпонированные двери компании «Mebel169», которые по качеству не уступают тем, которые изготовлены из натурального массива, только стоят дешевле. Рада, что мне не пришлось переплачивать за качество, и при этом в моей квартире установили отличные двери.
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4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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