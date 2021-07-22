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Граффити-12 Total Black
0,0
4 704 6 272 -25%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Total Black глухая

Этот товар смотрят 25 человек
ДП В Граффити-12 Total Black 200*70
Хит
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225040
Этот товар смотрят 10 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 704
6 272
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 704 ₽
Коробка 525 ₽ x 3 шт.
Наличник 284 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 699
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 192 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0063 Коробка "Т" В Total Black МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0063 ⋅ 525 ₽
 525
1 575
147-0064 Наличник "Т" В Total Black МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0064 ⋅ 284 ₽
 284
1 420
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Total Black глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x70
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Total Black
ДП ЭКО Граффити-12 Look Art 200*70 ДП ЭКО Граффити-12 White Dreamline 200*70 ДП ЭКО Граффити-12 Snow Art 200*70 ДП ЭКО Граффити-12 Slate Art 200*70
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

7
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
22 июля 2021
4
Комментарий
Приехал мастер по установке, сразу видно что опытный, из за некоторых технических моментов установка проходила в течении трех дней (но конечно не по целому дню), это для того чтобы пена не выдавила окосячку. Мастер все вымерял, подрезал, в ванной даже кафель не задел, стыки помазывал краской, чтобы было не заметно. Дал советы по эксплуатации. Установка прошла отлично, остались довольны.
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И
18 апреля 2021
5
Достоинства
удобные, цена качество совпадает
Недостатки
Нет
Комментарий
Покрытие плёнкой ПВХ, что даёт возможность использовать во влажных помещениях.
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Т
28 мая 2020
5
Комментарий
К покупке дверей подошли серьезно, долго искали сначала магазин , в котором покупать, а потом саму модель . Остановились на этой двери магазина мебель 169. Выбором остались довольны.
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