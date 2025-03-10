Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Медиум грей, глухая, царговая
0,0
2 294 ₽ 11 470 ₽ -80%
Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Медиум грей, глухая, царговая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 628907
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|FDT011003
|
Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Медиум грей
FDT011003 ⋅ 610 ₽
|610 ₽
|
|3 050 ₽
|FDT011007
|
Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Медиум грей
FDT011007 ⋅ 1 160 ₽
|1 160 ₽
|
|3 480 ₽
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Дверь межкомнатная Concept-625 ПВХ Медиум грей, глухая, царговая
Размер полотна, см:
195x60 — доставка 10.03.2025
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:195 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
Характеристики
-
Артикул:FD6250332.195.60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:195
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Медиум грей
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:19
-
Размер упаковки:196* 61 *4,6
-
Тип коробки:С уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Характеристики
-
Артикул:FD6250332.195.60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:195
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Медиум грей
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:19
-
Размер упаковки:196* 61 *4,6
-
Тип коробки:С уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
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