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  5. ДП K Граффити-4 ST Whitey 200*70
Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль ST Whitey, глухая, каркасно-щитовая
0,0
5 806 8 932 -35%

Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль ST Whitey, глухая, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 26 человек
tumb 1 - ДП K Граффити-4 ST Whitey 200*70
tumb 2 - ДП K Граффити-4 ST Whitey 200*70
ДП K Граффити-4 ST Whitey 200*70
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225491
Этот товар смотрят 12 человек

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0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 806
8 932
-35%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 806 ₽
Коробка 870 ₽ x 3 шт.
Наличник 480 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 816
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 870 ₽
 870
2 610
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 480 ₽
 480
2 400
Показать ещё
Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль ST Whitey, глухая, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: ST Whitey
ДП K Граффити-4 Whitey 200*70
ДП K Граффити-4 ST Whitey 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    ST Whitey
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    19.18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная дверь с отделкой эмалью
Отделка
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner. Италия.
Особенности
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    ST Whitey
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    19.18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Отзывы и вопросы о товаре

9
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
О Олег
10 октября 2021
4
Достоинства
Внешний вид
Недостатки
Нет
Комментарий
Эти двери очень хороши и вполне надёжны для дома и как межкомнатные и как вход в подсобные помещения.
Вам помог этот отзыв?
И
И Ирина
23 сентября 2021
4
Достоинства
цена качество дизайн
Недостатки
Нет
Комментарий
Я советую этот магазин. На всех этапах все было чисто сработано. Позвонила, увидев на сайте нормальные цены. Менеджер грамотно проконсультировал и записал на замер. Монтаж понравился
Вам помог этот отзыв?
И
И Ирина
24 октября 2020
5
Достоинства
цена качество дизайн
Недостатки
Нет
Комментарий
Я советую этот магазин. На всех этапах все было чисто сработано. Позвонила, увидев на сайте нормальные цены. Менеджер грамотно проконсультировал и записал на замер. Монтаж понравился
Вам помог этот отзыв?

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