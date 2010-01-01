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Скинни-11.1 Grace
0,0
11 732

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 7 человек
ДП К Скинни-11.1 Grace Magic Fog 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 273966
Этот товар смотрят 33 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
11 732
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 11 732 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
16 408
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 956 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0222 Коробка "Т" К Grace МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0222 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0223 Наличник "Т" К Grace МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0223 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grace
ДП К Скинни-11.1 Grace Magic Fog 200*60
Дверь К Скинни-11.1 Whitey Magic Fog 200*60 ДП К Скинни-11.1 Creamy Magic Fog 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    013-0531
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner. Италия.
Материал
Брус хвойных пород, МДФ.

Характеристики

  • Артикул:
    013-0531
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика

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Отзывы и вопросы о товаре

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