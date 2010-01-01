Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 220 ₽
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x60
Арт. 645499
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-2321
|
Добор "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*100*8
031-2321 ⋅ 525 ₽
|525 ₽
|
|525 ₽
|031-2322
|
Добор "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*150*8
031-2322 ⋅ 795 ₽
|795 ₽
|
|3 180 ₽
|031-2325
|
Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|
|1 170 ₽
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:153-1635
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Snow Melinga
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Magic Fog
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Описание
Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Особенности
Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот.
