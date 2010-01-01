Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x90

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Особенности

Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот.

Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении.