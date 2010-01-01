Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 220 ₽
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x90
Арт. 645502
Комплектация:
|Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
|031-2321
Добор "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*100*8
031-2321 ⋅ 525 ₽
|525 ₽
|525 ₽
|031-2322
|
Добор "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*150*8
031-2322 ⋅ 795 ₽
|795 ₽
|3 180 ₽
|031-2325
|
Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|1 170 ₽
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
от 690 ₽
бесплатно
О товаре
Размер (ВхШ), см:200 x 90
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:36
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Материал:Экошпон
Описание
Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Особенности
Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот.
Характеристики
Артикул:153-1638
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:200
Ширина, см:90
Толщина, мм:36
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Стиль:Современный
Тип двери:Остекленная
Система открывания:Раздвижная
Конструкция двери:Царговая
Цвет:Snow Melinga
Общий цвет:Белый
Стекло:Magic Fog
Кромка:Нет
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
Подходит под двухстворчатый проём:Да
Гарантия (лет):1.6
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
