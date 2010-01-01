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Твигги-11.3 White Matt
0,0
4 763 5 292 -10%

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 31 человек
ДП ЭМА Твигги-11.3 White Matt Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256324
Этот товар смотрят 25 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 763
5 292
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 763 ₽
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Добор 781 ₽ x 4 шт.
Изменить
9 842
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
794 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 228 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
155-0028 Добор "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*150*8
155-0028 ⋅ 781 ₽
 781
3 124
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Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭМА Твигги-11.3 White Matt Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Твигги-11.3 Snow Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
+2

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

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