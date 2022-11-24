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  6. Дверь Ш Эксклюзив Ф-01 (Дуб) ПО СТ-121 200*60
Эксклюзив Дуб-ф-01
4,7
1 786 8 932 -80%

Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза

4,7
Этот товар смотрят 22 человека
Дверь Ш Эксклюзив Ф-01 (Дуб) ПО СТ-121 200*60
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 926
Этот товар смотрят 16 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
1 786
8 932
-80%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 1 786 ₽
Наличник 305 ₽ x 5 шт.
Коробка 599 ₽ x 3 шт.
Изменить
5 108
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 120 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0288 Наличник Ш Ф-01 (Дуб) МДФ 2100*70*10
029-0288 ⋅ 305 ₽
 305
1 525
029-0686 Коробка Ш Ф-01 (Дуб) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0686 ⋅ 599 ₽
 599
1 797
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Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Размер полотна, см:
200x60
200x60
Как сделать замеры
Цвет: Дуб-ф-01
Дверь Ш Эксклюзив Ф-01 (Дуб) ПО СТ-121 200*60
Дверь Ш Эксклюзив Ф-17 (Шоколад) ПО СТ-Худ. 200*60 Дверь Ш Эксклюзив Ф-15 (Макоре) ПО СТ-121 200*60 Дверь Ш Эксклюзив Ф-05 (Дуб) ПО Худ. 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб-ф-01
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.049
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб-ф-01
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.049

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
24 ноября 2022
5
Достоинства
качество и быстродействие
Недостатки
нету
Комментарий
Подбор всех материалов и доставка на уровне. Особая благодарность Приходскому Владимиру за очень качественную и быструю установки дверей!
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В
15 марта 2021
4
Комментарий
У меня ограниченные финансы , так как я делаю ремонт . Решила выбрать ваш магазин из-за нормальной цены . Дверь хорошего качества и доставка быстрая. Советую!
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Р
25 февраля 2021
5
Комментарий
Здравствуйте ! Купила недавно тут дверь из экошпона и ручку . Порадовала , что ассортимент большой и цены адекватные. Мастер хорошо всё сделал. Советую !
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4.7 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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