  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные двери
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*40
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*40
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
0,0
2 970

Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая 200x40

ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*40
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256391
За полотно
2 970
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 970 ₽
Межкомнатные двери 2 970 ₽
Наличник 390 ₽ x 3 шт.
Стойка 675 ₽
Перекладина 1 800 ₽ x 3 шт.
13 185
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
153-1206 Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Snow Melinga, глухая, каркасно-щитовая
153-1206 ⋅ 2 970 ₽
 2 970
2 970
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
 390
1 170
031-2342 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 675 ₽
 675
675
031-2340 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 800 ₽
 1 800
5 400
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая 200x40
Размер полотна (ВхШ), см:
200x40
200x35
200x40
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*40
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, каркасно-щитовая

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-1207
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный, Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    10
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).

