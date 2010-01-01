Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
2 970 ₽
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая 200x40
Арт. 256391
Комплектация:
|153-1206
|
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Snow Melinga, глухая, каркасно-щитовая
153-1206 ⋅ 2 970 ₽
|2 970 ₽
|
|2 970 ₽
|031-2325
|
Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|
|1 170 ₽
|031-2342
|
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|
|675 ₽
|031-2340
|
Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 800 ₽
|1 800 ₽
|
|5 400 ₽
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая 200x40
Размер полотна (ВхШ), см:
200x40
О товаре
Размер (ВхШ), см:200 x 40
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:36
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Материал:Экошпон
Характеристики
Артикул:153-1207
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:200
Ширина, см:40
Толщина, мм:36
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Стиль:Современный, Минимализм
Тип двери:Глухая
Система открывания:Складная
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
Цвет:Snow Melinga
Общий цвет:Белый
Вес, кг:10
Кромка:Нет
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
Подходит под двухстворчатый проём:Да
Гарантия (лет):1.6
Материал:MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Описание
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).
