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  4. Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Белое 200*90 (врезка под ID:134,600)
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Закалённое стекло Царговая
0,0
10 626

Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Закалённое стекло Царговая 200x90

Этот товар смотрят 34 человека
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Белое 200*90 (врезка под ID:134,600)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 14226
Этот товар смотрят 12 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 626
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 626 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
15 323
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 771 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
А 031-0301 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0304 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Закалённое стекло Царговая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Белое сатинато
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Белое 200*90 (врезка под ID:134,600)
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Бронза 200*90 (врезка под ID:134,600)

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Лайт

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Закалённое стекло
  • Вес, кг:
    36
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла, с еврокромкой

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Закалённое стекло
  • Вес, кг:
    36
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
Стеклянные двери. Общая информация..pdf Изделия из закаленного стекла. Транспортировка и хранение..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

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