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Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль ST Whitey Глухая Каркасно-щитовая
0,0
7 392

Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль ST Whitey Глухая Каркасно-щитовая 200x70

Этот товар смотрят 11 человек
ДП K Браво-0 ST Whitey 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225476
Этот товар смотрят 8 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 392
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 392 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 068
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 232 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль ST Whitey Глухая Каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: ST Whitey
Дверь K Браво-0 Creamy 200*70 Дверь K Браво-0 Whitey 200*70 Дверь K Браво-0 Grace 200*70
ДП K Браво-0 ST Whitey 200*70

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo

Характеристики

  • Артикул:
    013-0456
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Межкомнатная дверь серии Bravo с отделкой эмалью
Отделка
двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    013-0456
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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