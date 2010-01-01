Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Bravo
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-0 Brown Skyline 200*70
Браво-0 Brown Skyline
0,0
2 604 3 472 -25%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Skyline глухая

Этот товар смотрят 19 человек
ДП ЭКО Браво-0 Brown Skyline 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 205524
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 604
3 472
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 604 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 594
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1053 Коробка "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1053 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1054 Наличник "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1054 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Skyline глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Brown Skyline
ДП ЭКО Браво-0 Grey Veralinga 200*70 ДП ЭКО Браво-0 Brown Dreamline 200*70
ДП ЭКО Браво-0 Brown Skyline 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Светлый лак Межкомнатные двери цвета White Mix Межкомнатные двери цвета Slate Art Межкомнатные двери Светлый дуб со стеклом Межкомнатные двери М2 Межкомнатные глухие двери из массива Межкомнатные двери Новокосино Межкомнатные двери цвета МДФ Межкомнатные двери цвета Орех натуральный-2 Белые межкомнатные двери в стиле Неоклассика

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» White Dreamline остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-1.55 White Dreamline
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Доставим завтра
Браво-1.55 Look Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Slate Art остекление зеркало в цвете "графит"
Доставим завтра
Браво-1.55 Slate Art
5 926 6 972 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-0 Snow Art
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Nordic Oak
 
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Black Star
Браво-22 Nordic Oak
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Nordic Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Nordic Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Nordic Oak
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 White Wood
 
4 592

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Wenge Melinga
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Original Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Original Oak
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Original Oak
 
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Wenge Veralinga
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Veralinga
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Original Oak остекление Magic Fog
Браво-29 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть