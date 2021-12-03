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Браво-0 Snow Art
4,3
3 892

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая

4,3
Этот товар смотрят 32 человека
ДП ЭКО Браво-0 Snow Art 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223438
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 882
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 96 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1080 Коробка "Т" ЭКО Snow Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1080 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1081 Наличник "Т" ЭКО Snow Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1081 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Snow Art
ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Riviera Ice 200*80
+7

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

16
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
03 декабря 2021
5
Достоинства
Простая инструкция, набор инструментов в комплекте,
Недостатки
нет
Комментарий
После долгих походов по магазинам, остановился на производителе Мебель 169. Не дорогие качественные двери. Выбрал классические двери, в нужном цвете Выбором доволен
Вам помог этот отзыв?
А
17 ноября 2021
4
Достоинства
Удобный,комфортные
Недостатки
нет
Комментарий
Спасибо за хорошие двери! Двери очень качественные, мне есть с чем сравнить. - (Сам изготавливаю мебель.) Покупал в «мебель 169». Мне понравилось что замки и петли врезаны на фабрики, по этому пыли при установки не было а так не знаю что было бы с моим ремонтом.
Вам помог этот отзыв?
С
04 ноября 2021
4
Достоинства
аутентичный дизайн
Недостатки
нет
Комментарий
Прошло несколько месяцев, после установки, все идеально. петли на одной двери, начали поскрипывать, обработал силиконовым спреем, проблема ушла. выглядят очень красиво. мы довольны
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 16 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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