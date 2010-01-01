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  5. ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*80
Браво-0 Wenge Melinga
0,0
3 472

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Wenge Melinga глухая

Этот товар смотрят 11 человек
ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256401
Этот товар смотрят 6 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 112
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
579 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0190 Коробка "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0190 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Wenge Melinga глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*80
ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*80
ДП ЭКО Браво-0 Riviera Ice 200*80
+7

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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