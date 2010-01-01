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  5. ДП ЭКО Браво-0 White Dreamline 200*70
Браво-0 White Dreamline
0,0
3 892

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Dreamline глухая

Этот товар смотрят 33 человека
ДП ЭКО Браво-0 White Dreamline 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 205486
Этот товар смотрят 34 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 882
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1057 Коробка "Т" ЭКО White Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1057 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1058 Наличник "Т" ЭКО White Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1058 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Dreamline глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Dreamline
ДП ЭКО Браво-0 Original Oak 200*70 ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*70 ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*70 ДП ЭКО Браво-0 Grey Melinga 200*70
+9

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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