Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Bravo A
  5. ДП ЭКО Браво-7 Snow Melinga Wired Glass 12,5 200*90
Дверь межкомнатная Браво-7 Экошпон Snow Melinga Остекленная Wired Glass 12,5 — армированное стекло. Каркасно-щитовая
0,0
6 832

Дверь межкомнатная Браво-7 Экошпон Snow Melinga Остекленная Wired Glass 12,5 — армированное стекло. Каркасно-щитовая 200x90

Этот товар смотрят 33 человека
ДП ЭКО Браво-7 Snow Melinga Wired Glass 12,5 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645095
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 832
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 832 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 472
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 139 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2324 Коробка "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2324 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-7 Экошпон Snow Melinga Остекленная Wired Glass 12,5 — армированное стекло. Каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-7 Snow Melinga Wired Glass 12,5 200*90
ДП ЭКО Браво-7 Snow Melinga Magic Fog 200*90
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-7 Cappuccino Melinga Wired Glass 12,5 200*90 ДП ЭКО Браво-7 Bianco Veralinga Wired Glass 12,5 200*90 ДП ЭКО Браво-7 Grey Melinga Wired Glass 12,5 200*90
ДП ЭКО Браво-7 Snow Melinga Wired Glass 12,5 200*90
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Bravo A

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Bravo A"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Dreamline глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Dreamline глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 620 3 892 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Skyline глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
2 604 3 472 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Skyline глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
2 604 3 472 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Look Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Slate Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Nordic Oak глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Riviera Ice глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Melinga глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
3 472

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Межкомнатная дверь Concept-501
6 299 9 690 ₽ -35%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Граффити-23
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Snow Melinga глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-32
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Аркада Люкс
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Межкомнатная дверь Браво-22
 
3 549 4 732 ₽ -25%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Лайт
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Межкомнатная дверь Диана
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-27
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть