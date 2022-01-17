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  5. ДП ЭКО Браво-0 White Dreamline 200*80
Браво-0 White Dreamline
4,6
3 892

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Dreamline глухая

4,6
Этот товар смотрят 22 человека
ДП ЭКО Браво-0 White Dreamline 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 205487
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 882
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1057 Коробка "Т" ЭКО White Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1057 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1058 Наличник "Т" ЭКО White Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1058 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Dreamline глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Dreamline
ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Riviera Ice 200*80
+7

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
17 января 2022
5
Достоинства
очень стильные молодежные идеально вписался в дизайн студии
Недостатки
нет
Комментарий
Заказывали месяц назад две двери на этом сайте. Покупка пришла ровно в указанный срок. Хочу отметить качество дверей: хорошие, добротные, бесшумные, идеально вписались в наш интерьер. Приятным бонусом служит их потрясающий аромат натуральной древесины на всю квартиру. Не могу сказать, что это бюджетный вариант, но двери действительно стоят своих денег. Спасибо за помощь и консультацию ребятам!
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Ш
03 января 2022
4
Достоинства
Хорошее качество и отличная доставка :)
Недостатки
нет
Комментарий
Достаточно большой ассортимент моделей дверей и не только. Я заказывала две двери и не жалею
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И
13 февраля 2021
4
Комментарий
Выражаю огромную благодарность всему коллективу. По причине капитального ремонта в квартире дверь нужно было установить в определенный день. Директор компании, огромное ему спасибо вошел в положение. Сработали оперативно-приехали и установили. За что мы очень благодарны. Дверь надежная. Тоже самое могу сказать и про установку, все красиво и качественно. Хорошие цены, вежливые консультанты (а именно консультант которая нас обслуживала, помогла выбрать дверь и оформить договор). Кстати, на замер приехали через час, не более, тк нужно было срочно и за замер спасибо. К сожалению не знаю, как зовут ребят, что установили дверь и им огромное спасибо. Очень довольны.
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4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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