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Прима-3 Chalet Provence
0,0
4 704 6 272 -25%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Chalet Provencel стекло White Сrystal

Этот товар смотрят 9 человек
ДП ЭКО Прима-3 Chalet Provence White Сrystal 200*70
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 232097
Этот товар смотрят 17 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 704
6 272
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 704 ₽
Коробка 525 ₽ x 3 шт.
Наличник 284 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 699
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1150 Коробка "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1150 ⋅ 525 ₽
 525
1 575
031-1151 Наличник "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1151 ⋅ 284 ₽
 284
1 420
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Chalet Provencel стекло White Сrystal
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Chalet Provence
ДП ЭМА Прима-3 Alaska White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 Stormy Matt White Сrystal 200*70
+12

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-0798
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0798
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика

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