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Прима-3 Brown Dreamline
0,0
6 692

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Brown Dreamline стекло White Сrystal

Этот товар смотрят 17 человек
ДП ЭКО Прима-3 Brown Dreamline White Сrystal 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 207133
Этот товар смотрят 6 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 692
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 692 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 682
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 116 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1053 Коробка "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1053 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1054 Наличник "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1054 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Brown Dreamline стекло White Сrystal
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Brown Dreamline
ДП ЭМА Прима-3 Alaska White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 Stormy Matt White Сrystal 200*70
+12

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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