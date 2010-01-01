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  5. ДП ЭКО Прима-3 Brown Dreamline White Сrystal 200*90
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Brown Dreamline Остекленная Филенчатая
0,0
6 692

Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Brown Dreamline Остекленная Филенчатая 200x90

Этот товар смотрят 35 человек
ДП ЭКО Прима-3 Brown Dreamline White Сrystal 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 207135
Этот товар смотрят 10 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 692
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 692 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 682
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 116 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1053 Коробка "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1053 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1054 Наличник "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1054 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Brown Dreamline Остекленная Филенчатая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Brown Dreamline
ДП ЭМА Прима-3 Alaska White Сrystal 200*60 ДП ЭМА Прима-3 Alaska White Сrystal 200*90 ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*90 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*90
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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