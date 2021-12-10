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Прима-2 White Dreamline
4,2
4 617 5 432 -15%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» White Dreamline глухая

4,2
Этот товар смотрят 25 человек
ДП ЭКО Прима-2 White Dreamline 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 207124
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

4,2
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 617
5 432
-15%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 617 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 607
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
770 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 132 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1057 Коробка "Т" ЭКО White Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1057 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1058 Наличник "Т" ЭКО White Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1058 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» White Dreamline глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: White Dreamline
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*80
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-0201
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0201
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

13
4.2 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
10 декабря 2021
4
Комментарий
Дверь глухая , темного приятного цвета цвета, отлично подходит к интерьеру в стиле Лофт. Комплектующие к данной двери приобретаются отдельно. Поставили 2 двери , довольны.
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О
09 апреля 2021
4
Комментарий
Купили недавно новую дверь в этом магазине. Покупали в ванную комнату, так как старая от влаги испортилась. Посоветовали нам этот магазин друзья. Менеджеры нам очень хорошо все объяснили и помогли выбрать хороший вариант. Цвет выбирали под дизайн ванной. Доставили дверь быстро и без проблем, дверь не повреждена. Цена приятная. Покупкой довольны!
Вам помог этот отзыв?
Н
20 января 2021
4
Достоинства
доставили очень быстро, все в идеале
Недостатки
нет
Комментарий
Двери очень красивые, отлично подошли к нашему интерьеру. Работают хорошо без заеданий. Рекомендую
Вам помог этот отзыв?
4.2 / 5 (На основе 13 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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