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Прима-2 Bianco Veralinga
4,3
5 572

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Bianco Veralinga глухая

4,3
Этот товар смотрят 23 человека
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Veralinga 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226648
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 572
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 572 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 269
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
929 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 144 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0299 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0299 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0302 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0302 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Bianco Veralinga глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-0394
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0394
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
23 августа 2021
4
Достоинства
Отличная дверь из шпона за такие деньги! красивая, воздушная. Лёгкая сборка и установка - прям по щелчку пальцев!
Недостатки
Нет
Комментарий
Дверь одна из лучших, сделана из качественных материалов, приятная на ощупь. Красиво смотрится вставка из стекла. Дверь шириной 70см нужно устанавливать в проем на 80см. так как у этих моделей идут широкие наличники. В моем случае пришлось уменьшить по ширине один наличник.
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М
01 апреля 2021
4
Достоинства
Доставка, мастера, качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Вообщем выбрали, заказали. Ждали 4 недели, хоть и говорили 5-6 недель)) установили тоже быстро, за один день (7 дверей). Хочу сделать акцент на качестве : за 4 месяца нет ни одной царапины, скола, трещины! у нас дети дома катаются на самокатах, и конечно очень часто на пути встречаются двери!!)) еще часто пытается открыть дверь наша собака. В старой квартире у нас двери из шпона не выдерживали такой атаки, было ооочень много сколов и царапин, сейчас же совсем другое качество. Мы очень довольны!!
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В
14 марта 2021
4
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Лучшие межкомнатные двери! Вот что значит единство стиля. Кроме того хотелось бы отметить, что все проемы сделали очень качественно и грамотно, с использованием телескопических наличников и доборов. Но выглядит это все невероятно добротно и богато. На дверях современно покрытие и это сразу видно на углах двери нету стыков. Наш младший уже успел отличиться нарисовав на двери фломастером, по совету менеджера вытерли жидкостью для снятия лака,легко смылось ,и качество не испортилось.
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4.3 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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