Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Массив
  4. Без отделки
  5. ДП М Классико-12 Без отделки 200*90
Классико-12 Под покраску
4,5
8 750

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-12» глухая

4,5
Этот товар смотрят 26 человек
ДП М Классико-12 Без отделки 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225536
Этот товар смотрят 26 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 750
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 750 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 385 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 355
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 459 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0330 Наличник "Т" Без отделки М Тип-3 2150*75*12 (20*3)
025-0330 ⋅ 385 ₽
 385
1 925
Показать ещё
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-12» глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Артикул:
    056-0318
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки
  • Стиль:
    Классика
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить дверь, нанести любой художественный рисунок.
Отделка
под окраску
Материал
Отборный массив сосны, без сучков.

Характеристики

  • Артикул:
    056-0318
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки
  • Стиль:
    Классика

Популярные подборки

Межкомнатные двери в Краснознамеске Межкомнатные двери во Внуково Межкомнатные двери Белый Ясень Межкомнатные двери Экошпон серии Twiggy Межкомнатные двери цвета Серый шелк Двери Браво из ПВХ Межкомнатные двери со стеклянными вставками Серые межкомнатные раздвижные двери Межкомнатные двери цвета Stormy Wood Межкомнатные двери в Клину

Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
24 января 2021
5
Комментарий
Всем привет! Сразу скажу - я невероятно рад, что обратился сюда! Благодаря рекомендации моей коллеги, которая является вашим клиентом, я решил заказать межкомнатные двери именно здесь. Хотя немного сомневался. Сразу скажу, что меня интересовали только два вопроса – цена и качество. По этим двум параметрам магазин абсолютно не подвел! Доверять установку людям с улицы я не стал, поэтому заказал монтаж непосредственно в компании. Дверной мастер быстро сделал замер перед заказом, а после того, как двери приехали, монтажники выполнили установку. Очень качественно, кстати.
Вам помог этот отзыв?
Р
17 декабря 2020
4
Комментарий
Хочу оставить отзыв о данном магазине и о дверях, купленных здесь. Заказывала межкомнатную дверь на сайте, осталась довольна качеством обслуживания и товаром. Отдельно хочется выразить благодарность консультанту за то, что действительно умеет общаться с клиентом и помог выбрать нужный товар. После долгих сомнений я остановилась на дверях хард флекс. Дизайн, повышенная звукоизоляция двери, а также спокойные оттенки идеально вписались в нашу спальню в стиле прованс. Думаю, впишутся они и в другой интерьер без проблем. Доставка была достаточно быстрой, хорошо упаковано все было. Рекомендую к покупке!
Вам помог этот отзыв?
Б
31 октября 2020
4
Комментарий
Купили дверь в новую квартиру . Выбор пал на данную модель Двери доставили во время , установкой занялся сам . Жена оценила , сказала все аккуратно и быстро. Спасибо Мебель 169
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Без отделки"

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
М5 Под покраску
10 472
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Классико-13 Под покраску
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-12» глухая
Классико-12 Под покраску
 
8 750
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-22» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Порта-22 Под покраску
 
6 132
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Доставим завтра
Порта-21 Под покраску
 
6 132
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Порта-23 Под покраску
 
6 132

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть