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  4. ДП Л Гост-0 Л-21 (БелДуб) 200*80
Гост-0 (Без усиления) Л-21 (БелДуб)
4,4
1 868 2 198 -15%

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-21 (БелДуб) глухая

4,4
Этот товар смотрят 9 человек
ДП Л Гост-0 Л-21 (БелДуб) 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228223
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
1 868
2 198
-15%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 1 868 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 189 ₽ x 5 шт.
Изменить
4 451
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 408 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0012 Коробка Л Л-21 (БелДуб) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0012 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0013 Наличник Л Л-21 (БелДуб) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0013 ⋅ 189 ₽
 189
945
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-21 (БелДуб) глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x60в наличии
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Л-21 (БелДуб)
Дверь Ш Гост-0 Т-01 (ДубНат) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-11 (ИталОрех) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-13 (Венге) 200*80
+3

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

11
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
03 февраля 2022
5
Достоинства
Легкие, недорогие.
Недостатки
Пока не обнаружила
Комментарий
Построили новый дом на даче. Но всвязи с резким подорожанием стройматериалов, к концу строительства финансы поистощились. Покупали дешевые двери - главное чтобы подошли к цвету пола. Не прогадали. Не знаю насколько долговечны, но выглядят очень симпатично. Гладкие установили в санузел и гардероб, а со вставкой в комнаты.
Вам помог этот отзыв?
Е
07 января 2022
5
Комментарий
Доброго дня! Два года назад делали ремонт в своей квартире мы выбирали двери. Хотели белые, классические, остановились на дверях компании мебель169, За два года обслуживания нет никаких повреждений, красиво и недорого
Вам помог этот отзыв?
Д
26 июля 2021
4
Достоинства
Доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Вполне качественная фирма, в которой я заказывал двери в квартиру. Остался доволен широким ассортиментом дверей, которые предлагает компания, но мне было немного проблематично самому выбрать, поэтому позвонил в фирму, чтобы консультант помог определиться мне с моделью двери. Помог, за что ему большая благодарность. Дверь мне доставили через неделю, установили - все отлично. Внешне очень солидная, крепкая дверь. остался полностью доволен и рекомендую эту фирму.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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