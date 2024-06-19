Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Винил
  4. Серия Skinny
  5. Дверь ПВХ Скинни-20 П-23 (Белый) ПГ 200*80
Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая
4,8
3 578 4 770 -25%

Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая

4,8
Дверь ПВХ Скинни-20 П-23 (Белый) ПГ 200*80
Арт. 48916
Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

За полотно
3 578
4 770
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 578 ₽
Наличник 293 ₽ x 3 шт.
Коробка 473 ₽ x 3 шт.
Изменить
5 876
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
028-0313 Наличник "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ Прямоугольный 2150*70*8
028-0313 ⋅ 293 ₽
 293
879
028-0236 Коробка "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
028-0236 ⋅ 473 ₽
 473
1 419
Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка обычная, скиновая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
190x55
190x60
200x60доставка 02.11.2025
200x70
200x80
Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Материал:
    Винил

Характеристики

  • Артикул:
    015-0533
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Скиновая
  • Цвет:
    П-23 (Белый)
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    17
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.07
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Отделка
Антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Отзывы и вопросы о товаре

39
4.8 / 5 На основе 3 оценок
П
П Покупатель
19 июня 2024
5
П
П Покупатель
19 июня 2024
5
П
П Покупатель
19 июня 2024
5
4.8 / 5 (На основе 39 оценок)
5 звезд
31
4 звезды
8
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

